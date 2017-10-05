Хачанов проиграл Надалю во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах проиграв испанцу Рафаэлю Надалю (1) со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 29 минут. Карен 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 3 эйса и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов в Пекине



За выход в полуфинал Надаль поспорит с американцем Джоном Иснером (6).