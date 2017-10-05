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Хачанов проиграл Надалю во втором круге турнира в Пекине

5 октября 2017, четверг. 13:16 Теннис

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах проиграв испанцу Рафаэлю Надалю (1) со счётом 3:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 29 минут. Карен 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 3 эйса и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Хачанов в Пекине

За выход в полуфинал Надаль поспорит с американцем Джоном Иснером (6).

Пекин (м) 2017. 2-й круг
05 октября 2017 года, четверг. 11:45 МСК
Рафаэль
Надаль
Карен
Хачанов
6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Джон Иснер Карен Хачанов Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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