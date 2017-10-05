Веснина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух партиях проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной (3) со счётом 2:6, 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 49 минут. Елена 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине уроженка Одессы поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией. Турнир завершится 8 октября.