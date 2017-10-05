В 13:45 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Пекине, в котором сыграют представитель Чехии Томаш Бердых (7) и россиянин Андрей Рублёв. Соперники встречались в этом году на турнире в Майами, и победу в том матче одержал Томаш со счётом 6:3, 6:2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Рублёв в Пекине

Победитель этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с представителем Германии Александром Зверевым (2).