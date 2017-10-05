Неделько вышел в четвертьфинал челленджера в Алма-Ате

Российский теннисист Иван Неделько пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Алма-Ате (Казахстан), в трёх партиях одолев представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 7:5, 1:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа. Иван дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Алма-Ате Неделько поспорит с представителем Аргентины Марко Трунгеллити. Турнир завершится 8 октября.