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Рублёв и Медведев попали в основную сетку турнира в Шанхае

5 октября 2017, четверг. 14:58 Теннис

Канадец Милош Раонич, получивший травму ноги в матче второго круга турнира в Токио (Япония) с хозяином кортов Юити Сугитой, а также представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга снялись с турнира в Шанхае, который пройдёт с 7 по 15 октября.

В основную сетку турнира попали россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Чехии Иржи Веселы.

В 2016 году победителем турнира в Шанхае стал британский теннисист Энди Маррей, в двух сетах обыгравший в финале испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Даниил Медведев Жо-Вильфрид Цонга Иржи Веселы Милош Раонич
Новости. Теннис
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