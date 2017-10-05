Рублёв и Медведев попали в основную сетку турнира в Шанхае

Канадец Милош Раонич, получивший травму ноги в матче второго круга турнира в Токио (Япония) с хозяином кортов Юити Сугитой, а также представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга снялись с турнира в Шанхае, который пройдёт с 7 по 15 октября.

В основную сетку турнира попали россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Чехии Иржи Веселы.

В 2016 году победителем турнира в Шанхае стал британский теннисист Энди Маррей, в двух сетах обыгравший в финале испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 7:6 (7:1), 6:1.