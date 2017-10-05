Надаль: думаю, в матче с Хачановым я сыграл уверенно

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:3, 6:3. За выход в полуфинал соревнований уроженец Манакора поспорит с представителем США Джоном Иснером.

«Я очень доволен проведённым матчем. Думаю, я сыграл уверенно. Завтра мне предстоит непростой поединок с Иснером. Он сейчас играет невероятно здорово. Я видел его сегодняшний матч. Он действовал очень мощно. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.