Рублёв одержал волевую победу над Бердыхом во втором круге турнира в Пекине

Первая ракетка России Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Пекине, в трёх партиях обыграв представителя Чехии Томаша Бердыха (7) со счётом 1:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 48 минут. Андрей 6 раз подал навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Томаша 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Рублёв в Пекине.

За выход в полуфинал Рублёв поспорит либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с представителем Германии Александром Зверевым (2).