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Квитова победила Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

5 октября 2017, четверг. 16:15 Теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (5) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Уроженка Биловца 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Квитова поспорит со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой. Турнир завершится 8 октября.

Пекин (ж) 2017. 3-й круг
05 октября 2017 года, четверг. 14:30 МСК
Петра
Квитова
Каролина
Возняцки
6:1 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Каролина Возняцки Петра Квитова
Новости. Теннис
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