Квитова победила Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, в двух сетах обыграв представительницу Дании Каролину Возняцки (5) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Уроженка Биловца 8 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 2 эйса и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Пекине Квитова поспорит со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой. Турнир завершится 8 октября.