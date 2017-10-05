А. Зверев стал соперником Рублёва по четвертьфиналу турнира в Пекине

Немец Александр Зверев (2) во втором круге турнира в Пекине уверенно переиграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. 20-летний уроженец Москвы, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, сделал столько же двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 9 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Фабио дважды подал навылет при 8 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, переигравшим чеха Томаша Бердыха (7).