Кинг: белые женщины, проголосовавшие за Трампа, не любят себя

Знаменитая американская теннисистка Билли Джин Кинг, известная активной деятельностью по борьбе за равноправие полов, выразила обеспокоенность отношением к женщинам в обществе.

«Сейчас очень сильны настроения женоненавистничества. Думаю, мужчин, которые презирают женщин, сейчас больше, чем когда-либо. Меня очень разочаровали белые женщины, которые проголосовали на президентских выбора за Трампа, они не любят себя, раз поступили так.

Девочек воспитывают так, чтобы они выросли совершенными, а мальчиков учат быть храбрыми. Но человек никогда не сможет стать идеальным, поэтому все женщины испытывают комплексы и часто не могут полюбить себя. Борьба за равноправие не может быть выиграна, потому что каждое поколение должно бороться за свою свободу и свои интересы", — приводит слова Кинг АР.