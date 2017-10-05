Даниэль: половина топ-10 выбыла из строя, нужно больше пауз между турнирами

Японец Таро Даниэль, проигравший Лу Яньсюню из Китайского Тайбэя в первом круге домашнего турнира в Токио, согласился с канадцем Милошем Раоничем, что необходимо сокращать количество соревновательных недель в теннисе.



«Календарь тура — это что-то невероятное. Посмотрите, как сейчас много травмированных игроков. Половина первой десятки выбыла, 80 процентов теннисистов играет через боль. Нужно сделать немного больше пауз между турнирами. Невозможно на одной неделе выступать на US Open, а на следующей — в Китае или играть 15 недель подряд после „Ролан Гаррос“.



Конечно, мы получаем возможность выступать на соревнованиях по всему свету, и это великолепно, но тяжело. Не знаю, как решить эту проблему, но какие-то изменения необходимы», — цитирует Даниэля CBC Sports.