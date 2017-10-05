24-летний испанский теннисист дисквалифицирован на 8 месяцев за ставки на матчи

24-летний испанец Самуэль Рибейро Наваррете был дисквалифицирован на восемь месяцев и оштрафован на тысячу долларов за «связанные со ставками коррупционные нарушения», сообщает Tennis Integrity Unit.



В результате расследования было обнаружено, что он сделал 28 ставок на различные теннисные матчи в период с января по март 2013 года. Правда, ни одна из ставок не была сделана на поединки с его участием.



При этом теннисисту, чьим лучшим достижением является 723-я строчка рейтинг-листа, дали также четыре месяца дисквалификации условно. Это наказание не будет применено, если в дальнейшем он не будет делать ставок на теннисные матчи.