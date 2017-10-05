Менеджер Нисикори считает, что Кей может выступить на Australian Open — 2018

Менеджер Кея Нисикори заявил Reuters, что восстановление японского теннисиста идёт по плану и он может выступить на Australian Open. Напомним, тренер спортсмена, Данте Боттини, высказывал иную точку зрения, считая, что австралийский чемпионат Кей пропустит.



«Восстановление Кея идёт по плану, и медицинская команда удовлетворена его прогрессом. Однако полная ясность по поводу его состояния наступит, только когда он вернётся на корт и будет тренироваться, выкладываясь на сто процентов. На данный момент его цель — тренироваться с полной отдачей в декабре и быть готовым к Австралии. Удастся ли это сделать, станет ясно в ближайший месяц», — сообщил менеджер Нисикори.

Нисикори, скорее всего, пропустит Australian Open — 2018