Свитолина: во втором сете Веснина поменяла игру, но потом я нашла свой ритм

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Еленой Весниной в третьем круге турнира в Пекине (6:2, 7:5) и поделилась ожиданиями от встречи с француженкой Каролин Гарсией. Отметим, во второй партии Свитолина уступала Весниной со счётом 3:5.



«Я солидно провела весь матч, показав теннис достаточно хорошего уровня. Очень рада, что смогла победить в двух партиях. Это хороший знак того, что я набираю ход.



После пяти подряд выигранных геймов в первом сете я ожидала, что соперница что-то поменяет в своей игре. К счастью, через некоторое время мне удалось найти свой ритм.



Что касается следующей соперницы, то знаю, что она сейчас играет очень хорошо. Постараюсь выйти на корт и не позволить ей показывать свою игру. Я знаю её стиль, знаю, как нужно противостоять ей, и сделаю всё, чтобы максимально хорошо подготовиться к этому матчу», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.