Квитова: в матче с Возняцки я почти не ошибалась и постоянно атаковала

Чешка Петра Квитова прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки (6:1, 6:4) в третьем круге соревнований в Пекине и поделилась ожиданиями от четвертьфинальной встречи со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой.



«Думаю, я провела очень хороший матч. Я почти не допускала невынужденных ошибок, не ошибалась в простых ситуациях. Подача тоже много мне помогала, причём в ходе матча она проходила всё лучше и лучше. Я постоянно атаковала.



Каролина прекрасно выступает в этом году и показывает невероятный уровень тенниса. Я настраивалась на этот поединок, зная, что мне будет тяжело, на то, что будет много затяжных розыгрышей, что она ничего сама не отдаст.



Встреча с Барборой дополнительно меня мотивирует, как и любой матч с соотечественницей. Мы с ней довольно хорошие подруги, вместе играли в Кубке Федерации, много раз выигрывали его. Конечно, это тоже будет тяжёлый матч. Барбора сейчас набрала ход, иначе она бы не вышла в четвертьфинал. Надеюсь, что мне снова удастся показать хороший теннис», — цитирует Квитову официальный сайт тура.