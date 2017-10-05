Турсунов победил Смита и вышел в четвертьфинал челленджера в Стоктоне

34-летний россиянин Дмитрий Турсунов (Q) пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Стоктоне (США), обыграв австралийца Джон-Патрика Смита со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Отметим, что перед стартом турнира Дмитрий занимал 574-ю строчку рейтинг-листа, а благодаря выходу в четвертьфинал должен войти в топ-500.



Поединок продолжался 1 час 38 минут. Турсунов 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Смита 8 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Двойных ошибок у австралийца не было.



Следующим оппонентом Дмитрия станет американец Майкл Ммо (3).