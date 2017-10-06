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Шварцман стал первым полуфиналистом турнира в Токио

6 октября 2017, пятница. 09:03 Теннис

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (8) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:0, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Диего трижды подал навылет и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Шварцман поспорит с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, 4). Турнир завершится 8 октября.

Токио (м) 2017. 1/4 финала
06 октября 2017 года, пятница. 06:10 МСК
Диего
Шварцман
Стив
Джонсон
6:0 7:5
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Стив Джонсон
Новости. Теннис
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