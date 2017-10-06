Шварцман стал первым полуфиналистом турнира в Токио

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (8) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:0, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Диего трижды подал навылет и реализовал 4 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Шварцман поспорит с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия, 4). Турнир завершится 8 октября.

