Гоффен в двух сетах победил Гаске в четвертьфинале турнира в Токио

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (4) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представителя Франции Ришара Гаске со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. 26-летний уроженец Рокура 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету француза 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Токио Гоффен поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом (8). Турнир завершится 8 октября.