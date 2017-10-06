Неделько не сумел выйти в полуфинал челленджера в Алма-Ате

Российский теннисист Иван Неделько не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Алма-Ате (Казахстан), в двух партиях проиграв представителю Аргентины Марко Трунгеллити со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Неделько дважды подал навылет совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в финал соревнований в Алма-Ате Трунгеллити поспорит с представителем Сербии Филипом Краиновичем (2).