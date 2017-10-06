Гахов проиграл Джере в полуфинале челленджера в Алма-Ате

Российский теннисист Иван Гахов не сумел пробиться в финал турнира серии «челленджер» в Алма-Ате (Казахстан). Накануне в четвертьфинале он обыграл представителя Испании Гильермо Гарсия-Лопеса (3) со счётом 6:4, 6:1.

В полуфинале, который состоялся 6 октября, Гахов в трёх партиях проиграл лидеру посева сербу Ласло Джере со счётом 4:6, 6:1, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

В финале соревнований Джере сыграет с победителем матча Марко Трунгеллити (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия, 2).