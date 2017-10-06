Димитров стал первым полуфиналистом турнира в Пекине

Болгарский теннисист Григор Димитров (3) пробился в полуфинал турнира в Пекине, в трёх партиях одолев представителя Испании Роберто Баутиста-Агута (5) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Григор 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Пекине Димитров поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Джон Иснер (США, 6).