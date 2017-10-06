Чилич разгромил Харрисона в четвертьфинале турнира в Токио

Хорватский теннисист Марин Чилич (1) вышел в полуфинал турнира в Токио, в двух партиях разгромив представителя США Райана Харрисона со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность поединка составила 52 минуты. Уроженец Междугорья 11 раз подал навылет и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Токио лидер посева поспорит с победителем противостояния Юити Сугита (Япония) — Адриан Маннарино (Франция). Турнир завершится 8 октября.