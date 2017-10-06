Надаль одолел Иснера и сыграет с Димитровым в полуфинале турнира в Пекине

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) пробился в полуфинал турнира в Пекине, в двух партиях одолев представителя США Джона Иснера (6) со счётом 6:4, 7:6 (7:0). Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Первая ракетка мира 5 раз подал навылет и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 22 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Пекине уроженец Манакора поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым (3). Турнир завершится 8 октября.