В 14:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Пекине, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев (2). Соперники встречались в 2016 году на турнире в Монте-Карло. Победу в том матче одержал Зверев со счётом 6:1, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — А. Зверев в Пекине

Победитель этого противостояния за выход в финал поспорит либо с представителем Австралии Ником Кирьосом (8), либо с бельгийцем Стивом Дарси (Q).