Остапенко победила Кырстю и встретится с Халеп в полуфинале турнира в Пекине

Представительница Латвии Елена Остапенко (9) вышла в полуфинал турнира в Пекине, в двух партиях обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года совершила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету Сораны 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Пекине Остапенко поспорит с ещё одной представительницей Румынии Симоной Халеп (2). Турнир завершится 8 октября.