Мыскина: мы занимаемся рукой Кузнецовой, лечим, пытаемся понять, что произошло

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказала о проблемах с рукой, которые испытывает первая ракетка России Светлана Кузнецова.

«К сожалению, у Светы Кузнецовой сейчас травма, которая случилась на US Open, поэтому она его просто отыгрывала, поскольку Света не любит сниматься с матчей. Если уж вышла на корт, то как-то надо бороться. Но эта травма, естественно, не даёт ей возможности показать свой лучший теннис, и концовка немножко получилась такая… Да, она не получилась, но всё-таки это конец года, накопилась психологическая усталость. И Света сейчас немножко отдыхает головой.

Сейчас мы занимаемся её рукой, лечим, пытаемся понять, что с ней произошло. Потому что, во-первых, есть болевые ощущения, а во-вторых, это ей не даёт играть в полную силу. Я думаю, никаких секретов вам не раскрыла – все видели её последний матч, когда она играла одной рукой. Будем думать, что дальше делать", — сказал Мыскина.

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