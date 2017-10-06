Поражение Хачанова от Надаля — в обзоре матчей второго круга турнира в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира в Пекине (Китай) потерпел поражение от первой ракетки мира, представителя Испании Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 3:6.

Американский теннисист Джон Иснер в двух партиях разгромил представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:0, 6:3.

Немец Александр Зверев в двух партиях победил представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 6:4, 6:2.

Видеообзор поединков второго круга турнира в Пекине доступен на «Чемпионате». Соревнования завершатся 8 октября.