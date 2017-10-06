Донской вышел в полуфинал челленджера в Гаосюне, победив Лацко

Российский теннисист Евгений Донской (4) пробился в полуфинал турнира серии «челленджер» в Гаосюне, в двух партиях обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко (5) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Уроженец Москвы 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и ни одного брейка.

За выход в финал турнира в Гаосюне Донской поспорит с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом. Турнир завершится 8 октября.