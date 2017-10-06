Бердых снялся с турнира в Шанхае

Чешский теннисист Томаш Бердых, 5 октября проигравший первой ракетке России Андрею Рублёву во втором круге турнира в Пекине со счётом 6:1, 4:6, 1:6, принял решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, который пройдёт с 8 по 15 октября. Таким образом, уроженец Валашске-Мезиржичи досрочно завершил азиатскую серию турниров.

В основной сетке соревнований в Шанхае Бердыха заменит босниец Дамир Джумхур.

Накануне стало известно, что в основу турнира в Шанхае прошли россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Чехии Иржи Веселы.