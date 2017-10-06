Дарси снялся по ходу матча с Кирьосом в четвертьфинале турнира в Пекине

Австралийский теннисист Ник Кирьос (8) вышел в полуфинал турнира в Пекине. Его соперник по четвертьфинальному поединку — представитель Бельгии Стив Дарси (Q) – отказался от продолжения борьбы при счёте 0:6, 0:3. Теннисисты провели на корте 30 минут. Уроженец Канберры 12 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Дарси ни одного эйса и 3 двойные ошибки.

За выход в финал соревнований в Пекине Кирьос поспорит с победителем матча Андрей Рублёв (Россия) — Александр Зверев (Германия, 2).