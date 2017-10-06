Матчи зональных групп I и II Кубка Дэвиса в 2018-м пройдут в трёхсетовом формате

Розыгрыш Кубка Дэвиса в 2018 году в зональных группах I и II пройдёт в новом формате, сообщает официальный сайт соревнований. Противостояния будут проходить в два дня, а не в три, как прежде, а матчи будут проводиться до победы в двух сетах, а не в трёх.

Соответствующее решение было принято советом директором Международной федерации тенниса. Первые встречи в новом формате пройдут в феврале 2018 года.

В первый день будут проходит два одиночных матча, а парная встреча и два других одиночных поединка состоятся во второй день.

Новый формат в 2018 году в Мировой группе и матчах плей-офф Мировой группы применяться не будет.