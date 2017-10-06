Соперником Чилича в полуфинале турнира в Токио будет Маннарино

Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представителя Японии Юити Сугиту со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту. Адриан 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Маннарино поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем, посеянным под первым номером. Турнир завершится 8 октября.