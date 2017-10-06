Квитова обыграла Стрыцову на турнире в Пекине, несмотря на 11 двойных ошибок

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) вышла в полуфинал турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв свою соотечественницу Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. Уроженка Биловца 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Стрыцовой 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Пекине Квитова поспорит с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина, 3) — Каролин Гарсия (Франция).