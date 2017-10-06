Тарпищев: я против решения о новом формате Кубка Дэвиса для группы I

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировал решение ITF об опробовании нового формата матчей Кубка Дэвиса в группах I и II в 2018 году. Противостояния будут проходить в два дня, а не в три, как прежде. Матчи будут проводиться до победы в двух сетах, а не в трёх.

«Я против этого решения касательно группы I. Нужно было для этой лиги оставить всё как было, потому что в первой лиге нации имеют длинные составы и там идёт подготовка к высшей. А для низших лиг это решение правильное, потому что составов они не набирают. Для развития новых теннисных стран это может быть даже лучше.

В первой же лиге, я считаю, нужно было оставлять пять сетов и три игровых дня, потому что в плей-офф Мировой группы всё равно уже нужно играть именно так. Что касается сборной России, то это на нас никак не скажется, нам нужно просто нормально готовиться к матчам, и всё. Не так, как с Венгрией.

То, что каким-то игрокам придётся в воскресенье играть два матча – пару и одиночку, — это не страшно, матчи же будут из трёх сетов, мы так всю жизнь играли.

К сожалению, наше мнение не прошло при голосовании по поводу первой лиги. Но там-то вообще хотели везде поменять, так что получился такой компромиссный вариант. Мировую группу оставили, но я считаю, что и для первой лиги то, что приняли, — это неправильно. К сожалению, я не был на правлении. Голосовал от нас Алексей Селиваненко, но голос от нас всего один, так что это не имеет значения», — сказал Тарпищев.