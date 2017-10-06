Корне снялась с турнира в Гонконге

Французская теннисистка Ализе Корне, проигравшая в третьем круге турнира в Пекине своей соотечественнице Каролин Гарсии со счётом 2:6, 1:6, приняла решение сняться с турнира в Гонконге, который пройдёт на следующей неделе. Об этом теннисистка сообщила в своём «твиттере».

«Я не смогу выступить на одном из своих любимых турниров года — Гонконге. Мне нужно поберечь ногу. Увидимся в следующем году», — написала Корне.

Ализе значится в списке участниц турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 14 по 22 октября.