Остапенко: если сыграю с Халеп в свой лучший теннис, может быть всё, что угодно

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в четвертьфинале турнира в Пекине над румынкой Сораной Кырстей со счётом 6:4, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с ещё одной представительницей Румынии Симоной Халеп.

«Мы провели немало отличных розыгрышей. Несмотря на то что я совершила много невынужденных ошибок, я всё равно сохраняла концентрацию и смогла одержать победу.

Симона — прекрасная теннисистка. Если я сыграю в свой лучший теннис и буду действовать агрессивно и стабильно, то может случиться всё, что угодно», — приводит слова Остапенко официальный сайт тура.