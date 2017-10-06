Надаль: я очень рад, что Димитров проводит отличный сезон

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Пекине над американцем Джоном Иснером со счётом 6:4, 7:6 (7:0) и поделился ожиданиями от встречи с представителем Болгарии Григором Димитровым.

«Думаю, я провёл матч уверенно, играл хорошо, успешно меняя направления ударов. Я отлично действовал на приёме. Это важная победа для меня, ведь мне противостоял соперник, который одержал здесь две прекрасные победы. Я очень рад.

Димитров мой хороший друг в туре, он мне нравится. Он отличный парень. Он всегда играет с прекрасным настроем. Я очень рад, что он проводит отличный сезон. Завтра мне будет нелегко, это точно. Григор играет очень хорошо, и сегодня он одержал замечательную победу. Я постараюсь сыграть как можно лучше. Надеюсь, я буду хорошо готов к этому матчу», — цитирует Надаля официальный сайт тура.