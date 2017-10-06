Южный сыграет с Жазири на старте квалификации турнира в Шанхае

Стали известны результаты жеребьёвки квалификации турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае, который пройдёт с 8 по 15 октября.

Первым соперником российского теннисиста Михаила Южного будет представитель Туниса Малек Жазири (14). Победитель этого противостояния сыграет либо с украинцем Александром Долгополовым (1), либо с представителем Чили Николасом Джарри.

Жеребьёвка основной сетки турнира в Шанхае состоится 7 октября и начнётся в 10:30 по местному времени.

Накануне стало известно, что в основу турнира в Шанхае прошли россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.