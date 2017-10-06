Шварцман: начало матча с Джонсоном получилось просто прекрасным для меня

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал свою победу над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Токио со счётом 6:0, 7:5. За выход в финал он поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

«Начало матча получилось просто прекрасным для меня. Я провёл отличный первый сет. Затем соперник прибавил и изменил свою игру. Я сумел отыграть сетбол, а затем сам реализовал матчбол с шестой попытки», — приводит слова Шварцмана официальный сайт тура.

Турнир в Токио завершится 8 октября.