А. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир АТР в Лондоне

21-летний теннисист Александр Зверев, выступающий за Германию, дебютирует на Итоговом турнире АТР, который состоится 12-19 ноября в Лондоне. Победитель двух турниров серии «Мастерс-1000» в текущем сезоне, Зверев стал лишь третьим участником, гарантировавшим себе место в восьмёрке сильнейших по итогам года. Ранее в Лондон квалифицировались испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

«Думаю, это просто здорово для любого игрока – попасть на престижнейший турнир, который пройдёт в Лондоне. Это награда за то, что ты был лучшим не только одну или две недели в году, но в течение всего года. Это нечто особенное, это удивительное достижение для меня и, думаю, для всех остальных тоже», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.