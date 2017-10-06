Теннисистка Касаткина поделилась меню своего обеда мечты

Российская теннисистка Дарья Касаткина продолжает традицию писать на своей странице в «Инстаграме» по пятницам о личном с хэштэгом #LifeWithDasha.

«Сегодня тема – еда. Мои отношения с едой очень нежные и деликатные. Быть гурманом непросто, хочу сказать… Спортсмены должны поддерживать форму и есть здоровую пищу, но иногда приходится себя обманывать. Например, днём я с удовольствием бы съела такой обед мечты: французский луковый суп, тартар из тунца, пицца «Маргарита», тирамису и грейпфрутовый сок», — написала Касаткина.

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.