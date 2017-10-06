Теннисистка из Латвии Елена Остапенко отказалась от участия в турнире в Линце, который стартует 7 октября. Причиной стал выход Остапенко в полуфинал турнира в Пекине, который состоится в день открытия соревнований в Австрии, сообщает официальный «твиттер» турнира.

Без чемпионки «Ролан Гаррос» — 2017 главными звёздами турнира в Линце стали словачка Магдалена Рыбарикова, чешка Барбора Стрыцова и голландка Кики Бертенс, входящие в топ-30 рейтинга WTA. Из российских теннисисток в основной сетке австрийского турнира сыграет только Наталья Вихлянцева.