Квитова: сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал турнира в Пекине

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) прокомментировала победу над своей соотечественницей Барборой Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Пекине. За выход в финал Квитова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

«Я очень рада быть в полуфинале. Даже не предполагала, что доберусь до этой стадии в азиатской серии. Я уже довольна своим результатом, но всё равно по-прежнему люблю играть важные матчи, поэтому завтра я сделаю всё возможное, чтобы выиграть.

Вчера я чувствовала себя лучше. Возможно, немного устала. На корте я двигалась медленно. Хотя, может, мне это только казалось. Иногда ощущения обманчивы. Но всё же мне кажется, что вчера я играла лучше», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.