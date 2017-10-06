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Квитова: сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал турнира в Пекине

6 октября 2017, пятница. 22:27 Теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) прокомментировала победу над своей соотечественницей Барборой Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Пекине. За выход в финал Квитова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

«Я очень рада быть в полуфинале. Даже не предполагала, что доберусь до этой стадии в азиатской серии. Я уже довольна своим результатом, но всё равно по-прежнему люблю играть важные матчи, поэтому завтра я сделаю всё возможное, чтобы выиграть.

Вчера я чувствовала себя лучше. Возможно, немного устала. На корте я двигалась медленно. Хотя, может, мне это только казалось. Иногда ощущения обманчивы. Но всё же мне кажется, что вчера я играла лучше», — приводит слова Квитовой пресс-служба WTA.

Квитова обыграла Стрыцову на турнире в Пекине, несмотря на 11 двойных ошибок
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Каролин Гарсия Петра Квитова
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