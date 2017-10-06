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Халеп станет первой ракеткой мира в случае победы над Остапенко

6 октября 2017, пятница. 23:18 Теннис

Поражение украинки Элины Свитолиной во встрече с француженкой Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира серии Premier Mandatory в Пекине приблизило румынку Симону Халеп к званию первой ракетки мира. Если ранее румынке могло не хватить выхода в финал (при условии поражения там в матче со Свитолиной), то теперь финал гарантирует ей подъём на первую строчку без дополнительных условий. При ином раскладе первой ракеткой останется испанка Гарбинье Мугуруса.

Таким образом, Симоне необходимо обыграть латвийку Елену Остапенко — именно она является соперницей румынки по полуфиналу. Напомним, однажды Остапенко уже стояла между Халеп и первой строчкой рейтинг-листа — в финале «Ролан Гаррос» этого года, где румынка взяла первый сет и вела с брейком во втором, но в итоге проиграла.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Елена Остапенко Симона Халеп Элина Свитолина
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