Турсунов снялся с матча с Ммо в Стоктоне после проигрыша первого сета

Россиянин Дмитрий Турсунов (Q) снялся с четвертьфинального матча турнира серии «челленджер» в Стоктоне (США) против американца Майкла Ммо (3). Напомним, что для Турсунова это был шестой матч на турнире — он выиграл три матча в квалификации, после чего прошёл два круга в основной сетке.



Теннисисты успели провести на корте 38 минут. Ммо реализовал два брейк-пойнта из трёх, а Турсунов упустил единственный заработанный им брейк-пойнт при счёте 3:3.



Следующим соперником Ммо станет британец Кэмерон Норри (8).