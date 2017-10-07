Гарсия: я наслаждалась каждой минутой матча со Свитолиной

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (8:6) в четвертьфинале соревнований в Пекине.



«Хотя это был очень тяжёлый матч в физическом плане, с самого начала и до последнего розыгрыша, я наслаждалась каждой минутой, проведённой на корте. Это была великолепная битва. Я здорово чувствовала мяч, и хотя не очень хорошо передвигалась, получала удовольствие от каждого розыгрыша. Я старалась изо всех сил до самого конца матча и не сдавалась. Голова и разум всегда сильнее, чем тело. Конечно, последние две недели придали мне уверенности. Я просто пытаюсь продолжать играть так же, на том же уровне.



На матчболе соперницы мне нужно было действовать агрессивно. Я работаю над своим бэкхендом по линии, но иногда предпочитаю более надёжный кросс. Однако в этот момент я поняла, что должна бить по линии. Этот удар во многом решил исход матча. Не знаю, смогла бы я сделать так же раньше или нет. Я пыталась не думать о том, что это матчбол. Я билась три часа, и этот удар должен был получиться или тогда, или никогда», — сказала Гарсия в интервью WTA Insider.