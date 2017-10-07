Гарсия: в матче с Квитовой или захвачу инициативу, или буду много бегать

Француженка Каролин Гарсия поделилась эмоциями по поводу сохранения шансов на завоевание путёвки на WTA Tour Finals в Сингапуре и по поводу предстоящей встречи с чешкой Петрой Квитовой, которой она проиграла в последней встрече на US Open со счётом 0:6, 4:6.



«Здорово, что я продолжаю биться за Сингапур. Это новый вызов. Я ставила себе цель попасть туда в начале года. Я дважды играла на Итоговом чемпионате в парном разряде и хотела теперь попасть туда в одиночке. Приятно, что я близка к этому, что я сохраняю шансы.



В нашей последней встрече с Квитовой меня немного расстроило то, как я сыграла. Я очень хочу в этот раз выступить лучше. Понимаю, что мне нужно пытаться захватывать инициативу, иначе придётся очень много бегать. Все знают, как здорово она может играть. Я с нетерпением жду выхода на корт в матче, который может стать очередной точкой для моего прогресса», — сказала Гарсия в интервью WTA Insider.