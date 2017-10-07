Савиных проиграла в первом квалификационном раунде турнира в Гонконге

Россиянка Валерия Савиных не смогла преодолеть барьер первого квалификационного раунда на турнире в Гонконге, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс. В матче стартового отборочного раунда она уступила представительнице Швейцарии Жиль Тайхман — 6:7 (6:8), 3:6.

Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. На счету 26-летней россиянки один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. 20-летняя швейцарка два раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.