Медведев сыграет с Пуи, а Рублёв — с Джумхуром на старте «Мастерса» в Шанхае

В Шанхае состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс-1000», который пройдёт на харде с 8 по 15 октября. Лидер посева испанец Рафаэль Надаль вступит в борьбу во втором круге, где сыграет либо с американцем Джаредом Доналдсоном, либо с уругвайцем Пабло Куэвасом. Первым соперником швейцарца Роджера Федерера (2) станет либо аргентинец Диего Шварцман, либо победитель квалификации.

Россиянин Даниил Медведев встретится в первом круге с французом Люкой Пуи (15), Андрей Рублёв скрестит ракетки с боснийцем Дамиром Джумхуром, а Карен Хачанов сыграет с победителем квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований в Шанхае полностью можно на «Чемпионате».