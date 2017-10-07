Гоффен стал первым финалистом турнира в Токио, одолев Шварцмана

Бельгиец Давид Гоффен (4) в полуфинале турнира в Токио оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана (8) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. За это время 26-летний уроженец Рокура, занимающий 11-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов и допустил 1 двойную ошибку, а его соперник 5 раз подал навылет при 2 двойных. Оба теннисиста сделали по одному брейку во втором сете.

За четвёртый титул в карьере и второй в текущем сезоне Гоффен поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (1), либо с французом Адрианом Маннарино.